OPPO K9 5G è ufficiale in Cina ed è un nuovo smartphone di fascia media con caratteristiche piuttosto interessanti, soprattutto considerando la cifra di vendita nel Paese. Pronti ad andare a scoprirlo? Partiamo subito.

OPPO K9 5G è ufficiale: specifiche tecniche e funzionalità

OPPO presenta oggi un nuovo smartphone Android di fascia media: si chiama OPPO K9 5G e può contare su specifiche moderne e complete, display ampio ma non troppo e un prezzo di vendita niente male. Tra i suoi punti di forza abbiamo il display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (che occupa il 91,7% della superficie frontale), con sensore d’impronte integrato di sesta generazione, 90 Hz di refresh rate e 180 Hz di touch sampling rate.

La casa cinese ha optato per il SoC Qualcomm Snapdragon 768G con supporto al 5G SA e NSA, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 o 256 GB di memoria interna (UFS 2.1). Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, e da un singolo sensore anteriore da 32 MP integrato attraverso un piccolo foro nel display.

La batteria è da 4300 mAh e offre il supporto alla ricarica rapida fino a 65 W, in grado di far toccare il 100% in 35 minuti. Ecco la scheda tecnica completa di OPPO K9 5G:

display AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) con 90 Hz di refresh rate a 180 Hz di sampling rate

SoC Qualcomm Snapdragon 768G octa core (CPU Kryo 475 fino a 2,8 GHz di clock) a 7 nm con GPU Adreno 620

8 GB di RAM LPDDR4x a 128/256 GB di memoria interna USF 2.1

connettività 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS+GLONASS, NFC, porte USB Type-C e per jack da 3,5 mm

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.7, EIS), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 118°) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP con apertura f/2.4

sensore d’impronte integrato nel display

batteria da 4300 mAh con supporto a ricarica Super Flash Charge da 65 W

ColorOS 11.1 basata su Android 11

dimensioni di 159,1 x 73,4 x 7,9 mm, peso di 172 g

Prezzo e uscita di OPPO K9 5G

OPPO K9 5G arriva in preordine fin da subito nelle due colorazioni Spade Black e Gradient Symphony e in due versioni, entrambe con 8 GB di RAM: una con 128 GB di memoria, disponibile al prezzo di 1999 yuan (circa 256 euro) e una con 256 GB, in vendita a 2199 yuan (circa 282 euro). Per il momento non ci sono indicazioni sulla possibile commercializzazione al di fuori della Cina, ma ovviamente ritorneremo sull’argomento se ci saranno novità.