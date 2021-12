Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato in un video di come OPPO sia, a nostro modesto modo di vedere, il brand più innovativo di questo 2021. Il colosso cinese si è costantemente impegnato per aumentare qualità e supporto dei propri dispositivi, sia con la gamma Reno che con la serie Find.

Oggi vi parliamo di un nuovo brevetto depositato da OPPO riguardo le opzioni di integrazione di un display sulla parte posteriore.

Il secondo schermo sugli smartphone OPPO

Il brevetto, depositato da Guangdong Oppo Mobile Telecommunications, risale al mese di aprile, la documentazione è stata poi pubblicata in data 23 dicembre 2021 e conseguentemente inserita nella banca dati WIPO (World Intellectual Property Organisation).

Il documento, composto da 31 pagine, descrive tre modelli di smartphone OPPO, tutti con un display aggiuntivo posto sul retro, ma dimensioni e forma cambiano da modello a modello.

I colleghi di LetsGoDigital hanno realizzato dei render sulla base delle informazioni contenute nel brevetto, grazie a queste possiamo farci un’idea di cosa potrebbe avere in mente OPPO.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, vi sono tre diverse configurazioni, (ci teniamo a precisare che nel brevetto non è fatta alcuna menzione al numero di sensori fotografici delle varie configurazioni) nelle quali le alternative presentate vogliono il secondo display con dimensioni e forme differenti.

In tutti e tre i casi le implementazioni potrebbero riguardare tanto le notifiche (sui display più piccoli mostrando magari solo l’icona dell’applicazione) quanto il lato fotografico, infatti sarebbe possibile utilizzare il secondo schermo per scattare selfie utilizzando i sensori fotografici principali, un po’ come già avviene su Xiaomi Mi 11 Ultra.

Non è da escludere però che OPPO possa avere in mente altre funzioni, magari nuove e inedite, per i suoi display sul retro.

Find X5 potrebbe arrivare al posto di X4

Tramite il social network cinese Weibo, il leaker Digital Chat Station, ha annunciato che sono in arrivo tre nuovi modelli di smartphone OPPO della serie Find entro marzo 2022. I dispositivi dovrebbero essere alimentati dallo Snapdragon 8 Gen 1 ad eccezione di uno che dovrebbe avere il SoC Mediatek Dimensity 9000.

Ma perché Find X5? Semplicemente, secondo le voci trapelate, il numero 4 potrebbe essere accantonato in quanto presenta un’assonanza con la parola “morte”. In realtà bisogna però ricordare che OPPO ha lanciato lo scorso anno Reno 4, quindi potrebbe trattarsi semplicemente di speculazioni goliardiche.

Infine lo stesso leaker riferisce come il brand sia in procinto di lanciare un altro pieghevole il prossimo anno, con lo stesso form factor di OPPO Find N e magari appartenente alla stessa famiglia. Non ci resta che aspettare per scoprire se OPPO Find X4, o Find X5 che sia, avrà un display secondario montato nella parte posteriore.