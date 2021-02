Dopo aver lanciato gli smartphone OPPO Reno5 5G e OPPO Reno5 5G Pro lo scorso dicembre, l’azienda cinese è pronta a presentare un nuovo smartphone appartenente alla gamma: OPPO Reno5 K 5G.

Caratteristiche OPPO Reno5 K 5G

L’arrivo del device può essere visto come una sorta di speed bump da parte di OPPO, in quanto la scheda tecnica di questo nuovo modello è del tutto simile a quella di OPPO Reno5 5G. La differenza sostanziale fra i due è a livello del processore, dopo il nuovo device monta il SoC Qualcomm Snapdragon 750G al posto di Qualcomm Snapdragon 765G.

Dal punto di vista del design lo smartphone mantiene un aspetto da medio gamma puro, con display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 90 Hz, e ben quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 64 MP. Bene la batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W, così come la presenza di Android 11 con ColorOS 11.1.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate da 90 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 750G;

8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage;

fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP, sensore macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP;

fotocamera frontale da 32 MP;

connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth, jack audio da 3.5 mm;

batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W;

Android 11 con ColorOS 11.1.

Prezzo e disponibilità OPPO Reno5 K 5G

OPPO Reno5 K 5G sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 6 marzo in tre diverse colorazioni. Purtroppo non è stato rivelato il prezzo di listino.