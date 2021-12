Così come stanno facendo anche gli altri principali operatori telefonici del nostro Paese, pure Iliad ha deciso di anticipare di qualche giorno l’introduzione delle novità dettate dall’Unione Europea per quanto riguarda il roaming nei Paesi membri, la cui entrata in vigore è prevista per l’1 gennaio 2022.

Così come prevede il nuovo regolamento comunitario, per i primi sei mesi del prossimo anno gli operatori telefonici dovranno aumentare il quantitativo di traffico dati disponibile per ciascun utente nei Paesi membri dell’Unione Europea e da luglio 2022 entrerà in vigore un ulteriore aumento del quantitativo di Giga in roaming.

Nell’ultima settimana hanno deciso di adeguarsi alle nuove regole con qualche giorno di anticipo pure ho. Mobile, Very Mobile e PosteMobile

Come cambiano le offerte di Iliad

In virtù delle nuove regole, questi sono i quantitativi di traffico dati inclusi nelle varie offerte dell’operatore telefonico:

Nel caso in cui i clienti dell’operatore telefonico dovessero superare nell’arco del mese il quantitativo di traffico dati disponibile per il roamig, dovranno pagare un costo extrasoglia di 0,00305 euro per ogni MB (invece di 0,00366 euro).

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le chiamate e gli SMS, che anche nei Paesi membri dell’Unione Europea possono essere utilizzati alle medesime condizioni del territorio nazionale. Ricordiamo, inoltre, che nelle scorse settimane il popolare operatore telefonico ha reso noto di avere deciso che almeno fino al 31 dicembre 2022 applicherà le regole previste per i Paesi membri dell’Unione Europea anche al Regno Unito, in modo da evitare ai propri clienti possibili disagi.

