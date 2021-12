Buone notizie per i clienti Very Mobile: l’operatore virtuale di WINDTRE, infatti, si è adeguato alle nuove condizioni previste per il roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea, aumentando il quantitativo di traffico dati disponibile ogni mese e riducendo il costo per quello extrasoglia.

Le nuove condizioni imposte dall’Unione Europea ai vari operatori telefonici entreranno in vigore a partire da sabato 1 gennaio 2022 (dagli attuali 3 euro si passerà a 2,50 euro per GB) e saranno valide fino al 30 giugno 2022 ma Very Mobile ha deciso di introdurle con qualche giorno di anticipo.

Come cambiano le offerte di Very Mobile in roaming nell’Unione Europea

In seguito alle modifiche apportate da Very Mobile, questi sono i limiti mensili di traffico dati in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea per ciascuna delle offerte dell’operatore telefonico:

Very 5,99 -> 4 Giga

Very 6,99 -> 4,6 Giga

Very 7,99 -> 5,3 Giga

Very 11,99 -> 7,9 Giga

Very 13,99 -> 9,2 Giga

Nessuna modifica invece per l’offerta Very Xmas 9,99, per la quale il traffico dati disponibile in roaming resta di 6,6 Giga.

Nel caso in cui venisse superata la soglia di traffico dati disponibile in roaming per la propria offerta, l’utente si troverà a pagare un nuovo costo extrasoglia, pari a 0,00305 euro per ogni MB (invece di 0,00366), con tariffazione per ogni KB usato. Ricordiamo che in Italia Very Mobile si appoggia alla rete 4G di WINDTRE e consente ai propri clienti di navigare ad una velocità massima di 30 Mbps e ciò sia in download che in upload.

Nessuna modifica, invece, è stata apportata da Very Mobile per quanto riguarda l’utilizzo di minuti e SMS, che anche nei Paesi membri dell’Unione Europea possono essere usati con le stesse condizioni e quantità previste sul territorio nazionale.

Ricordiamo che dall’1 luglio 2022 entrerà in vigore un ulteriore miglioramento delle condizioni per gli utenti europei.

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

