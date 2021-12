PosteMobile è certamente uno degli operatori italiani che più si fa notare per la propria vivacità e rapidità nel rispondere alle esigenze dei clienti, cosa che viene confermata dal precoce adeguamento delle soglie di giga disponibili in Roaming nell’UE. La normativa europea che regola questi aspetti sarà attiva infatti dal 1° gennaio 2022 e gli operatori avranno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi al quantitativo minimo di giga che le aziende devono garantire ai propri clienti che si recano nei paesi membri dell’Unione Europea.

Il regolamento è il n. 531/2012 e oltre ai paesi facenti parte dell’UE, richiede agli operatori che le soglie di giga in Roaming vengano adeguate anche nel caso in cui gli utenti si rechino in Lichtenstein, Norvegia e Islanda, i quali fanno parte della European Economic Area. Per fortuna queste nuove soglie non intaccano i minuti e gli SMS disponibili ai clienti PosteMobile, che anche all’estero rimangono gli stessi disponibili sul territorio nazionale, ma sono addirittura vantaggiose in quanto aumentano i giga di internet disponibili in territorio europeo.

La formula per calcolare quanti giga abbiamo disponibili in Roaming UE è piuttosto semplice in quanto bisogna dividere per 2,5 il costo della propria offerta Iva esclusa e poi moltiplicare il risultato per 2. PosteMobile comunque ha già fornito tutti i riferimenti a riguardo e possiamo fare alcuni esempi per le offerte più popolari dell’operatore giallo/blu: Creami WOW 10 Giga da 4,99 euro mensili avrà 3,27 GB disponibili in Roaming UE mentre ad esempio la Creami Extra WOW 100 Giga da 7,99 renderà disponibili 5,24 GB mensili per chi si trova in EU.

Rimane invariato il massimale dell’offerta PM Super Ricarica in quanto offre 1 Giga sia in Italia che in Europa. Sempre seguendo il regolamento europeo, cambia il costo della tariffa extrasoglia, ovvero quanto si va a pagare per ogni megabyte consumato oltre ciò che è compreso nell’offerta. Il costo passa da 36 centesimi a 30 centesimi, a partire dal 1° gennaio 2022, sicuramente qualcosa da non trascurare, seppur non sia una differenza così grande.