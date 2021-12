ho. Mobile anticipa i tempi e si adegua alle nuove condizioni per il Roaming nei Paesi dell’UE e dell’Area Economica Europea (EEA). A partire dal 1° gennaio 2023, la normativa in questione prevede un incremento dei Giga utilizzabili in roaming senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile. Con qualche giorno d’anticipo rispetto ai tempi, ho. Mobile, operatore virtuale di Vodafone, come già fatto anche da altri operatori, ha adeguato le sue tariffe per rispettare i nuovi limiti validi dal 1° gennaio 2023. Ecco i dettagli completi:

ho. Mobile: più Giga disponibili in roaming in UE

Le offerte ho. Mobile sono ora in linea con la normativa Roaming Like at Home e, in particolare, con i limiti previsti per i Giga utilizzabili gratis in roaming che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2023. La prima tariffa dell’operatore virtuale di Vodafone che ha registrato l’adeguamento ai nuovi limiti è stata ho. 8,99. Questa tariffa speciale, che mette a disposizione 150 GB al costo di 8,99 euro al mese per chi esegue la portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali, è disponibile dallo scorso 20 dicembre e già al lancio rispettava i nuovi vincoli previsti dalla normativa. Attivando quest’offerta è, infatti, possibile utilizzare fino a 5,9 GB al mese in roaming senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile.

In questi ultimi giorni, ho. Mobile ha adeguato ai nuovi limiti per il Roaming in UE tutto le offerte in listino. È così che con ho. 5,99 è possibile ora utilizzare 4 GB al mese mentre con ho. 6,99 il traffico dati disponibile sale a 4,6 GB. Modifiche analogo riguardano anche le altre tariffe a disposizione dei nuovi clienti oltre alle tariffe attive sulle SIM dei già clienti. Una volta esaurito il bundle a disposizione, è prevista una tariffazione a consumo di 0,003 euro per MB (circa 3,07 euro per 1 GB di connessione in roaming) per il traffico extra soglia. Le nuove condizioni tariffarie, fissate dal regolamento Roaming Like at Home, saranno valide fino al 30 giugno 2022. Da luglio 2022 è prevista un’ulteriore modifica migliorativa con un incremento del traffico dati effettivamente utilizzabile in roaming in UE.

I Paesi in cui è possibile utilizzare i Giga mensili inclusi nella propria offerta, nei limiti previsti dalla normativa, sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, (compresi i territori d’oltremare) Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. A questi si aggiunge. almeno per il momento, anche il Regno Unito nonostante l’uscita dall’UE.

Ricordiamo che la formula per il calcolo dei Giga disponibili in roaming nel 2021 è:

[canone mensile della propria offerta (IVA esclusa/3]*2

Gli operatori possono concedere un quantitativo superiore ma non inferiore rispetto al risultato di questa formula di Giga utilizzabili in roaming senza costi aggiuntivi. Dal 1° gennaio 2022, la formula si aggiorna. Il coefficiente 3 viene sostituito da 2,5 garantendo un incremento di Giga effettivamente disponibili in roaming gratuito in UE.