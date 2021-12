Oltre ai colori già noti (bianco, nero, verde e oro rosa), gli smartphone Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ verranno rilasciati con ancora più opzioni di colore. Questi due dispositivi saranno infatti disponibili anche nei colori blu, grigio, viola e beige.

La propensione di Samsung per il beige è già stata riscontrata con lo smartphone pieghevole a conchiglia Galaxy Z Flip3 e a quanto pare il colore sta tornando anche nella serie Samsung Galaxy S22, inoltre Galaxy S22 Plus sarà presto disponibile anche in viola nei negozi.

Samsung offrirà più opzioni di colore per la gamma Galaxy S22

Al momento non è chiaro se tutti i nuovi colori saranno disponibili in tutti i paesi, oltretutto è anche possibile che Samsung venda una serie di colori esclusivamente attraverso i propri negozi, come già accaduto per le serie Galaxy S21 e Galaxy Z Flip3.

Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe essere disponibile nei colori nero, bianco, verde e rosso scuro, ma al momento non è chiaro se anche questo modello riceverà ancora più colori.

Secondo le indiscrezioni le principali caratteristiche della serie Samsung Galaxy S22 includono uno schermo AMOLED da 6,1 pollici (6,5 pollici per S22+) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, chipset Exynos 2200, almeno 8 GB di RAM, batteria da 3700 mAh (4500 mAh per S22+), ricarica rapida da minimo 25 W, certificazione IP68.

Altre specifiche attese includono: fotocamera principale da 50 MP, obiettivo grandangolo da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP (zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 10 MP, sistema operativo Android 12 con interfaccia utente OneUI 4.x.

