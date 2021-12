Comprare un nuovo dispositivo al day one spesso non è un’ottima soluzione. Capita che vengano lanciati sul mercato prodotti non perfetti che possono creare certi grattacapi. OnePlus però ha una soluzione, e l’ha presentata oggi alla sua community.

Un programma di test avanzato riservato a pochi utenti

Il programma, chiamato “Friendly User Testing” (FUT), consente ad un gruppo selezionato di utenti interessati di provare i prodotti molto tempo prima della messa in vendita. Tuttavia ci sono alcuni requisiti per partecipare. Fra questi l’avere 18 anni e vivere in uno dei paesi scelti da OnePlus (spoiler: non c’è l’Italia). Dopo che la candidatura è andata a buon fine, si dovrà firmare una clausola di riservatezza e non sarà consentito tenere il dispositivo dopo la fase di test, la quale dovrebbe durare intorno ai 5-6 mesi.