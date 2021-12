Il portafoglio di app del gigante dei social media sta mostrando il primi segni della transizione giuridica da Facebook a Meta, riflettendo questo cambiamento nel Google Play Store.

Cercando “Facebook” all’interno del Play Store verranno visualizzate tutte le app di Mark Zuckerberg, tuttavia ora la società non elenca più “Facebook Inc.”, ma “Meta Platforms, Inc.” come sviluppatore/editore.

Le app Facebook ora mostrano Meta come sviluppatore/editore nel Play Store

Per ora Instagram e WhatsApp, che fanno parte del più ampio portafoglio di Meta, non hanno ricevuto un rebrand sul Play Store come le app legate direttamente a Facebook, ossia Facebook Lite, Facebook Messenger, Facebook Messenger Lite, Facebook Gaming, ecc.

Tuttavia alcuni utenti Android non consapevoli del metaverso di Zuckerberg potrebbero essere spiazzati non riconoscendo più lo sviluppatore e pensare che le app elencate dal Play Store non siano quelle ufficiali.

È importante ricordare che molte delle app popolari del gruppo come Instagram, WhatsApp e appunto Facebook non cambieranno nome, in quanto Meta rappresenta solo l’identità aziendale che controlla le varie piattaforme del gruppo.

Ultimamente Meta sta testando il supporto via chat per gli account bloccati in Facebook e una nuova funzione per i pagamenti tra amici in Messenger.

