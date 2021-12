Perdere l’accesso al proprio account Facebook e non avere una possibilità di ricevere assistenza immediata è uno dei peggiori inconvenienti della piattaforma. Per fortuna Meta ha deciso di mettere una pezza a questo, insieme a diverse migliorie per i creators, ma andiamo per gradi.

Chat di assistenza per gli account bloccati e nuove funzioni per i creators in arrivo

Ieri, il colosso blu, ha annunciato di avere iniziato a testare il supporto via chat per alcuni utenti e creators a cui è stato bloccato l’account. Il test, disponibile per un ristretto gruppo di utenti in tutto il mondo, è abilitato solo per quelli in lingua inglese.

Come affermato da Meta, si concentrerà inizialmente solo su coloro a cui è stato revocato l’accesso a causa di attività insolite o violazioni degli standard della community, e sarà offerto inizialmente solo su dispositivi mobili. Inoltre i creators che vivono negli USA, hanno poi la possibilità di accedere rapidamente a soluzioni di problemi come pagamenti o domande su nuove funzionalità, tramite un sito e una chat di supporto dedicato.

Sempre per i creators, Facebook ha messo a disposizione nuovi controlli per moderare i commenti. Potranno bloccare i commenti in base a parole chiave, e nascondere automaticamente tutti quelli contenenti immagini o collegamenti, i quali saranno accessibili in un’area dedicata e privata. Questo varrà anche per le dirette, dove si avrà anche lì un maggiore controllo su determinati commenti incluse volgarità, che potranno essere delegati per una moderazione.

Che ne pensate di queste nuove funzioni messe a punto da Facebook?

