Samsung ha recentemente svelato il nuovo Galaxy Tab A8, un tablet di fascia media che esegue l’interfaccia personalizzata One UI 3.0 basata su Android 11.

Pur non essendoci le funzionalità software introdotte da One UI 4, questo tablet Android include dei nuovi sfondi che ora possono essere finalmente scaricati.

Ecco gli sfondi del nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A8

Gli sfondi del nuovo Samsung Galaxy Tab A8 presentano lo stesso motivo astratto fatto di pennellate in diverse combinazioni di colori. Sono disponibili tre opzioni di colore per il motivo delle pennellate e sei opzioni di colore per lo sfondo che si abbinano bene con i temi scuri e chiari.

Se le immagini sono di vostro gradimento è consigliato scaricarle a piena risoluzione utilizzando il link in fondo, poiché quelle allegate nella galleria sono di qualità inferiore.

Se siete frequentemente alla ricerca di nuovi sfondi per personalizzare il vostro smartphone potete dare un’occhiata alla nostra sezione dedicata agli sfondi per Android. Tra i più recenti segnaliamo gli sfondi di OPPO Find N e i nuovi sfondi di Google Pixel.

