Il profondo rinnovamento dell’applicazione di Google Pay ha portato cambiamenti nel design ma anche stranezze a livello di UI e adesso, dopo averne sistemate alcune il mese scorso, Google ha posto rimedio ad un’altra scelta poco sensata.

Dopo un’attesa durata anche troppo, infatti, il colosso dei motori di ricerca ha finalmente inserito una barra di ricerca nel tab di Google Pay dedicato a rewards e offerte.

La scheda in questione comprende una sfilza di offerte di cashback, ricompense per referral e quant’altro, spesso infatti è la stessa Google ad organizzare degli eventi in cui offre ricompense varie. Il fatto che, con uno dei recenti aggiornamenti dell’app di Google Pay, sia stata introdotta una barra di ricerca può sembrare banale, ma è indubbiamente rilevante sul piano dell’esperienza d’uso: adesso gli utenti possono trovare facilmente una determinata offerta o ricompensa, evitando noiosi scroll infiniti; in precedenza l’unica speranza era che Big G avesse posizionato in alto proprio quella desiderata.

Con questa nuova aggiunta, tanto per dire, gli utenti in procinto di effettuare un acquisto potranno controllare al volo su Google Pay l’eventuale disponibilità di qualche offerta presso quel rivenditore.

Doversi ritrovare a parlare di Google, che fa della ricerca il suo pane quotidiano, per una così piccola aggiunta sembra paradossale, ma d’altro canto, se ci pensate, abbiamo dovuto aspettare fino ad Android 12 (ecco la nostra prova della versione stabile) per ottenere una barra di ricerca per i widget.

La versione più recente dell’app di Google Pay per Android è disponibile al download sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Google Pixel 6 (video)