La nuova app Google Pay rappresenta un deciso passo in avanti rispetto alla precedente versione e il team di sviluppatori del colosso di Mountain View continua a lavorare al suo miglioramento, probabilmente con la speranza di renderla ancora più popolare: probabilmente non è un segreto, infatti, che le aspettative di Google erano piuttosto elevate e almeno in parte non sono state soddisfatte.

Ebbene, tra le novità studiate dal colosso di Mountain View per rendere più popolare Google Pay pare vi sia anche un menu di scelta rapida, aggiunto al momento soltanto per una ristretta cerchia di utenti ma che probabilmente nei prossimi giorni sarà implementato a livello generale.

In Google Pay arriva un nuovo meno con quattro scorciatoie

Il nuovo menu di scelta rapida di cui vi stiamo parlando appare nella scheda principale dell’app e offre quattro collegamenti ad altrettante comuni funzionalità di Google Pay.

La prima scorciatoia apre le impostazioni di pagamento contactless e permette agli utenti di cambiare carta rapidamente (questa funzionalità è disponibile anche su un pulsante nella parte superiore dell’interfaccia nella stessa pagina ma con la scorciatoia è più facile da raggiungere).

Le altre tre scorciatoie permettono di raggiungere la pagina per l’invio o la richiesta di denaro, quella per visualizzare le offerte e quella per tenere conto delle spese. In tutti i casi si tratta di funzionalità disponibili anche in altre parti dell’interfaccia ma questo nuovo menu ha come obiettivo quello di renderle raggiungibili con un solo tocco.

Il nuovo menu pare venga implementato da Google con un aggiornamento lato server e, pertanto, non dovrebbe essere legato a una specifica versione dell’app per Android. Ad ogni modo, potete scaricare le ultime release disponibili da APK Mirror o da Google Play Store attraverso il seguente badge:

