Nonostante l’arrivo sul mercato di Android Automotive (qui tutte le novità), Google continua a lavorare senza sosta su Android Auto (arrivato alla versione 7.1) e, come lei, anche gli sviluppatori che continuano a portare sempre più applicazioni e servizi sulla piattaforma.

Sono sempre di più le auto dotate di Android Auto, l’ultimo dato parla di oltre 100 milioni di veicoli, e ovviamente gli sviluppatori non vogliono farsi sfuggire questa opportunità. L’ultima applicazione arrivata su questa piattaforma è Soundcloud. Era da tempo che il team aveva annunciato di aver iniziato i lavori e, dopo un timido rilascio avvenuto il mese scorso, sembra che ora la funzione sia disponibile per la maggior parte degli utenti che hanno installato l’ultimo aggiornamento disponibile sul Play Store. Soundcloud su Android Auto è dotato delle stesse fantastiche funzionalità della versione mobile.

Si possono quindi ascoltare i brani preferiti e controllare la riproduzione direttamente dall’unità principale dell’auto anche se, pare che questa nuova versione, non sia esente da problemi. In primis non verrà mostrata automaticamente, ma dev’essere selezionata dalla lista di app disponibili su Android Auto e abilitata manualmente. Inoltre, come segnalato su Reddit, non ricorda sempre la traccia che stavamo ascoltando, quindi non è in grado di riprendere la riproduzione all’accensione come avviene su altri servizi come Spotify.

Se non l’avete già fatto, potete scaricare l’ultima versione dal Play Store o, qualora non fosse ancora disponibile, da APKMirror. Avete già provato Soundcloud su Android Auto? Fatecelo sapere nei commenti.

Leggi anche: Arriva il supporto dual-SIM per Android Auto e un fix per Android Automotive