Samsung Galaxy S21 FE è uno smartphone particolarmente atteso dalla clientela affezionata del produttore e non solo, ma non lo vedremo prima del prossimo mese. Nel frattempo però potete portarvi avanti dando un’occhiata o acquistando alcuni accessori, già spuntati presso i rivenditori.

Samsung Galaxy S21 FE si avvicina finalmente al periodo di lancio, dopo qualche mese travagliato nel quale si ipotizzava persino la sua cancellazione. La crisi dei chip sta infatti colpendo anche il mondo smartphone e in base a quanto trapelato il produttore sud-coreano avrebbe potuto rinunciare al lancio sul mercato.

A quanto pare però alla fine Samsung Galaxy S21 FE arriverà e sarà presentato ufficialmente durante il mese di gennaio 2022 con Android 12 e One UI 4.0 già al debutto. Dovrebbe arrivare con un display Dynamic AMOLED Full-HD+ con refresh di 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100 a seconda dei mercati, 6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore e una batteria da 4500 mAh (più grande dunque di quella del cuginetto Samsung Galaxy S21).

Ebbene, lo smartphone ancora non è ufficiale, ma presso alcuni rivenditori è già possibile acquistare cover e accessori: gli store online di Unieuro e MediaWorld, ma anche la stessa Amazon, hanno già disponibili nel catalogo alcune custodie che non fanno che confermare il design del dispositivo della casa di Seoul. Non si tratta di accessori ufficiali, ma di cover di note aziende produttrici di questo tipo di prodotti.

Se volete farvi un’idea di come sarà Samsung Galaxy S21 FE potete iniziare a dargli un’occhiata ai link qui sotto:

in copertina Samsung Galaxy S21

