Il nuovo Samsung Galaxy S21 FE sarà svelato ufficialmente nel gennaio del 2022 per poi arrivare sul mercato internazionale nelle settimane successive, con appena un mese, settimana più settimana meno, d’anticipo rispetto ai nuovi top di gamma della serie Galaxy S. Il progetto è stato più volte posticipato, fino ad arrivare vicino alla cancellazione, ma oggi è quasi pronto a fare il suo debutto ufficiale. Rispetto ai Galaxy S21, il nuovo Galaxy S21 FE non introdurrà tante novità, riprendendo buona parte delle specifiche e degli elementi di design dei top di gamma 2021 di casa Samsung.

Alla base del progetto del nuovo smartphone di Samsung troveremo il SoC Snapdragon 888 oppure l’Exynos 2100. Sul mercato europeo dovrebbe arrivare la versione con l’Exynos. Da notare anche la presenza di un display Dynamic AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il display avrà un foro, in posizione centrale, per la camera frontale e sarà protetto da vetro Gorilla Glass Victus, un deciso upgrade rispetto al Gorilla Glass 3 di S20 FE.

Sul mercato sono attese diverse versioni del nuovo Galaxy S21 FE. In particolare, lo smartphone dovrebbe arrivare con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. L’effettiva dotazione dipenderà dal mercato di commercializzazione. Tutte le varianti dello smartphone, però, avranno una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W ed alla ricarica wireless da 15 W. Da segnalare anche la presenza della certificazione IP68.

Tripla fotocamera ed Android 12 di serie per Galaxy S21 FE

Il comparto fotografico del nuovo Samsung Galaxy S21 FE includerà una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale sarà da 12 Megapixel con apertura F.18. Ci sarà poi un sensore ultra-grandangolare F.2.2 da 12 Megapixel ed un teleobiettivo 3x F.2.4 da 8 Megapixel. Uno dei punti di forza del nuovo smartphone di casa Samsung sarà il comparto software e, in particolare, il supporto garantito dall’azienda. Il Galaxy S21 FE arriverà con Android 12 pre-installato e, quindi, dovrebbe ricevere 3 major update che porteranno lo smartphone fino ad Android 15 (gli altri Galaxy S21 si fermeranno ad Android 14).

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, invece, lo smartphone dovrebbe arrivare in Europa con un listino di 649-699 euro in base alla combinazione di RAM e storage che verrà commercializzata. Maggiori dettagli arriveranno soltanto in fase di presentazione ufficiale. L’appuntamento è fissato per una ancora imprecisata del prossimo mese di gennaio 2022.