Il nuovo Samsung Galaxy S21 FE sarà una delle prime novità della gamma Samsung del 2022. Lo smartphone è da tempo al centro di rumor e indiscrezioni ed oggi il cerchio si chiude con un’importante conferma in merito al comparto software dello smartphone. Come riporta Sammobile, che ha reso disponibile il firmware dello smartphone in queste ore, il nuovo Galaxy S21 FE arriverà sul mercato con Android 12 disponibile nella dotazione di serie. Il sistema operativo sarà, inoltre, arricchito dalla nuova One UI 4.0.

Da notare, inoltre, che il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere nell’elenco degli smartphone Samsung che riceveranno tre major update del sistema operativo. L’arrivo sul mercato con Android 12, quindi, potrebbe garantire allo smartphone un supporto di lunghissima durata, per gli standard Android. Il Galaxy S21 FE potrebbe, infatti, arrivare fino ad Android 15 beneficiando del supporto ufficiale di Samsung. Il nuovo FE, inoltre, potrebbe essere l’unico componente della serie Galaxy S21 ad ottenere Android 15. Gli altri smartphone (S21, 21+ e S21 Ultra), arrivati sul mercato con Android 11, riceveranno aggiornamenti fino ad Android 14.

Samsung Galaxy S21 FE: prezzo e specifiche del nuovo smartphone

La presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S21 FE è in programma per il mese di gennaio. Le ultime indiscrezioni sullo smartphone confermano un prezzo di listino di 649-699 euro per il mercato europeo. Dal punto di vista tecnico, il nuovo smartphone di Samsung proporrà un display AMOLED da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Exynos 2100 oppure lo Snapdragon 888 (in Italia dovrebbe arrivare la versione con l’Exynos), in base al mercato di commercializzazione. In ogni caso, anche considerando la fascia di prezzo, le prestazioni saranno di altissimo livello. Il SoC sarà abbinato ad 8 GB di memoria RAM e a 128/256 GB di storage interno.

A completare la scheda tecnica troveremo una batteria da 4.500 mAh ed un sensore di impronte digitali integrato sotto al display. Il comparto fotografico del nuovo Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe, inoltre, proporre una tripla camera posteriore con un sensore principale da 64 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare e da uno per la profondità di campo. La camera anteriore sarà da 32 Megapixel. Il device è atteso in almeno quattro colorazioni: White, Lavender, Cream, Black.