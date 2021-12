WhatsApp rende disponibile per tutti il nuovo sticker pack Encanto

In queste ore WhatsApp sta rendendo disponibile per tutti i propri utenti – siano essi della versione stabile o di quella beta, dell’app per Android o di quella per iOS – il nuovo sticker pack animato Encanto.

A dirla, questa non è neppure la più interessante delle ultime novità che vi abbiamo segnalato, che vanno dall’invio e ricezione di denaro negli USA alle modalità di invio dei file multimediali, fino ai nuovi indizi sulle Community.

Rilasciato in un primo momento per WhatsApp Beta per Android e iOS, Encanto è già approdato nel WhatsApp Sticker Store ufficiale e, pertanto, risulta disponibile per tutti gli utenti anche della versione stabile dell’applicazione. Non si tratta di uno pacchetto regionale, pertanto non ci sono neppure limitazioni in termini di disponibilità locale.

Lo sticker pack animato Encanto per WhatsApp è visibile nello screenshot riportato qui sotto. Se vi piace, potete scaricarlo cliccando su questo link oppure, ancora più semplicemente, aprendo WhatsApp, aprendo la tastiera e recandosi nel tab dedicato agli sticker.

Come aggiornare WhatsApp per Android

La versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.