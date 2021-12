Il design di Samsung Galaxy Tab A8 2021 svelato da immagini dall’aria ufficiale

Samsung Galaxy Tab A8 2021 si prepara a diventare il prossimo tablet Samsung di fascia economica e in questi minuti è apparso in un’intera galleria di immagini dall’aria ufficiale, che lasciano ben pochi dubbi sul design del dispositivo.

Nei giorni scorsi si era già parlato di Samsung Galaxy Tab A8 2021 per via delle indiscrezioni sul prezzo di listino e, giusto ieri, per le informazioni emerse con riguardo alla scheda tecnica.

Il nuovo tablet di Samsung dovrebbe posizionarsi ben al di sotto della soglia dei 300 euro, con un prezzo di listino attorno ai 220-230 euro. Un tablet Android di questa fascia di prezzo difficilmente farà gridare al miracolo, tuttavia ciò non impedirà al produttore sudcoreano di mettere insieme un prodotto interessante, proposto in una varietà di tagli di memoria e di colorazioni.

Dal punto di vista tecnico, Samsung Galaxy Tab A8 2021 dovrebbe presentare un display da 10,5 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) con un aspect ratio in 16:10. Al SoC UniSOC-T618 con CPU Octa-Core (due Cortex A75 e sei Cortex A55) dovrebbero affiancarsi 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria interna, comunque espandibile via microSD. Per il resto si parla di una fotocamera anteriore da 5 MP, una posteriore da 8 MP, di una batteria da 7.040 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W e dell’LTE opzionale.

Quanto alle colorazioni, le voci trapelate un paio di giorni fa trovano conferma in queste immagini: Samsung Galaxy Tab A8 2021 arriverà in Pink Gold, Grey e Silver. Secondo informazioni ancora in attesa di conferma, il nuovo tablet di Samsung dovrebbe approdare sul mercato nella seconda metà del mese di gennaio 2022.

Infine, non va dimenticato che Samsung sta lavorando anche sui suoi prossimi tablet di fascia alta: le voci sulla serie Samsung Galaxy Tab S8 sono già tante ed interessanti.