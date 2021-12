Samsung sta per aggiornare, nuovamente, la sua gamma con il lancio di un nuovo tablet, il Samsung Galaxy Tab A8 2021. Si tratta di un tablet Android di fascia bassa già avvistato online, grazie al database di GeekBench, alcune settimane fa. In queste ore, il nuovo tablet di Samsung è protagonista di una nuova serie di indiscrezioni. L’insider @snoopytech_ ha, infatti, svelato quasi tutte le specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy Tab A8 2021.

Andiamo con ordine e partiamo dalla scheda tecnica. Il nuovo Samsung Galaxy Tab A8 2021 potrà contare su di un display da 10.5 pollici di diagonale con risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel e con un pannello LCD caratterizzato da un refresh massimo di 60 Hz. A gestire il funzionamento del tablet troveremo il SoC UniSOC-T618 con CPU Octa-Core (due Cortex A75 e sei Cortex A55). Il chipset è realizzato con processo produttivo a 12 nm e integra la GPU Mali G52. Il tablet dovrebbe arrivare sia in versione Wi-Fi che in una seconda variante (probabilmente disponibile solo in alcuni mercati) con supporto al 4G.

Tra le specifiche del nuovo Samsung Galaxy Tab A8 2021 troveremo 4 GB di memoria RAM secondo quanto rivelato dall’insider. Da notare, però, che su GeekBench è comparsa una variante da 3 GB di memoria RAM del tablet che, quindi, potrebbe presentare una dotazione di RAM legata al mercato di commercializzazione. Il tablet è in arrivo con tre tagli diversi di memoria (anche in questo caso, l’effettiva disponibilità dipenderà dal mercato di commercializzazione). Il modello base avrà 32 GB di storage mentre la versione intermedia ne conterrà 64 GB e la “top” arriverà fino a 128 GB.

A completare la scheda tecnica del nuovo Tab A8 ci sarà una batteria da 7.040 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W. Il dispositivo potrà contare anche su di una camera posteriore da 8 Megapixel e su di una camera frontale da 5 Megapixel. Il sistema operativo, come conferma il database di GeekBench, sarà Android 11. Il tablet presenterà un peso di 476 grammi, uno spessore di 6,9 mm e integrerà quattro speaker audio.

Samsung Galaxy Tab A8 2021: prezzi e data di uscita

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A8 2021 sarà svelato nel corso delle prossime settimane. Il debutto effettivo potrebbe avvenire anche ad inizio del prossimo anno (in questo caso, il 2021 nel nome del modello potrebbe essere eliminato o trasformarsi in 2022). Per quanto riguarda il prezzo, la gamma dovrebbe essere compresa tra 240 euro e 360 euro in base alla dotazione di RAM e storage ed alla presenza o meno del supporto al 4G. Samsung dovrebbe portare sul mercato almeno tre varianti cromatiche del tablet: Pink Gold, Grey e Silver.