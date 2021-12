Non è passato neanche un giorno da quando OPPO ha stuzzicato l’interesse dei fan con l’annuncio del lancio di Find N, il primo smartphone pieghevole dell’azienda, che già spuntano i primi render ufficiali del dispositivo. Se possiamo ammirare le immagini di OPPO Find N è grazie al noto leaker Evan “evleaks” Blass, che su Twitter ha svelato il design del foldable in arrivo il 15 dicembre.

Il design a doppio schermo di OPPO Find N è simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold 3: schermo esterno per un facile utilizzo anche da chiuso e cerniera verticale per accedere al generoso pannello principale una volta aperto. Anche il setup a tripla fotocamera posteriore è posizionato in modo simile al concorrente di casa Samsung, ma qui OPPO Find N sfodera il suo asso nella manica: almeno uno dei sensori avrà una risoluzione da 50 MP, forse prendendo a prestito lo stesso sensore Sony che abbiamo già visto su OPPO Find X3 Pro. Un notevole passo in avanti se paragonato alla tripletta di sensori da 12 MP che Samsung ha messo in campo sullo Z Fold 3, anche se questo si traduce in un elemento sporgente rispetto alla scocca del device.

Nella parte frontale si vede chiaramente dai render la presenza della fotocamera punch-hole collocata al centro del display, nella parte alta del device: il sensore dovrebbe essere da 32 MP, risoluzione più che adeguata per scattare selfie dettagliati. Altro foro per la fotocamera è visibile nell’angolo in alto a sinistra sul display principale.

La cornice con finitura metallica caratterizza tutto il contorno di OPPO Find N e ne esalta le linee sinuose, interrotte nella parte bassa dal connettore USB-C e due griglie le quali dovrebbero ospitare gli altoparlanti stereo o un microfono e un altoparlante.

Secondo Pete Lau, CEO dell’azienda e fondatore di OnePlus, questi bordi smussati e alle scelte di design di OPPO Find N “dovrebbero creare un’esperienza rivoluzionaria ed efficiente che uno smartphone tradizionale non può fornire“. L’impegno di OPPO è stato tutto concentrato, negli ultimi tre anni, nel risolvere i punti più critici degli smartphone pieghevoli, ovvero durata nel tempo e la fragilità della piega sul display principale.

Non resta che attendere la presentazione ufficiale per vedere dal vivo l’attenzione all’ergonomia e all’esperienza d’uso che hanno guidato OPPO nella realizzazione di questo smartphone foldable.

