Il primo smartphone pieghevole flagship dell’azienda cinese è in dirittura d’arrivo: OPPO Find N sarà presentato ufficialmente il 15 dicembre alle 16:00 ora locale durante l’INNO Day 2021, appuntamento annuale in cui vengono svelate le maggiori novità del brand. Tutti gli occhi però sono puntati sul primo dispositivo flagship foldable, la risposta di OPPO a Samsung Galaxy Z Fold 3 e Huawei Mate XS.

Here comes our very first foldable smartphone – the OPPO Find N! Learn more about how everything begins with OPPO CPO @PeteLau #OPPOINNODAY2021 #OPPOFindN 👇 — OPPO (@oppo) December 9, 2021

L’azienda ha anche pubblicato un video teaser in cui viene mostrato il design del dispositivo, e non si può non rimanere affascinati. Il display frontale sembra occupare la maggior parte della superficie disponibile quando chiuso, mentre una volta aperto la dimensione schermo dovrebbe essere di 8 pollici di diagonale. Molto lavoro è stato riposto nell’ingegnerizzare una cerniera che fosse funzionale e resistente, così da evitare i problemi di cui sono afflitti i prodotti della concorrenza. Secondo Pete Lau, CEO di OPPO e fondatore di OnePlus, il Find N è un dispositivo “abbastanza piccolo e abbastanza grande” per un foldable, studiato per essere più maneggevole dei suoi competitor.

OPPO ha iniziato a lavorare sul prototipo di uno smartphone pieghevole fin dal 2018, rimanendo però indietro rispetto alla concorrenza: Huawei, Samsung e Xiaomi hanno già lanciato la propria interpretazione del futuro sul mercato, con l’azienda coreana che si prepara per la prossima generazione di foldable. Il ritardo accumulato non sembra però preoccupare Pete Lau, il quale crede che “è meglio lanciare un prodotto più tardi quando è pronto ad offrire un’ottima esperienza d’uso invece che semplicemente affannarsi per stare al passo con i trend.”

Scheda tecnica OPPO Find N

Da indiscrezioni non confermate OPPO Find N dovrebbe montare un display da 8 pollici di diagonale di tipo OLED LTPO con una frequenza di refresh di 120 Hz una volta aperto, mentre il display sulla cover esterna sarà limitato ad un refresh di 60 Hz e avrà una fotocamera tipo punch-hole collocata nell’angolo. Il processore dovrebbe essere lo Snapdragon 888 con 12 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di storage. Il modulo fotocamera posteriore potrebbe comprendere tre sensori: il principale SONY IMX766 da 50 MP, un SONY IMX481 da 16 MP e un Samsung S3k3M5 da 13 MP. La fotocamera frontale avrà 32 MP di risoluzione. La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica rapida da 65 W e il software di OPPO Find N sarà la ColorOS 12 con base Android 12.

