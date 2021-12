I principali produttori di smartphone sono alla continua ricerca di nuove soluzioni che siano in grado di garantire un notevole miglioramento dell’esperienza fotografica offerta dai propri device e anche OPPO rientra tra le aziende molto impegnate in questo specifico aspetto.

OPPO non si è mai tirata indietro quando si tratta di miniaturizzazione della tecnologia fotografica e la prossima settimana il produttore cinese presenterà una nuova soluzione che ha come oggetto uno smartphone con una fotocamera retrattile.

Ecco la nuova chicca di OPPO

Siamo certi che a molti di voi basterà un rapido sguardo al video pubblicato da OPPO su Twitter perché si abbia una vera e propria impennata del livello di curiosità per ciò che ha sviluppato il produttore cinese e per le relative potenzialità di questa nuova soluzione.

Most pop-ups are annoying… But not our self-developed retractable camera! 😉 Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If — OPPO (@oppo) December 7, 2021

In particolare, il sistema studiato da OPPO consente alla fotocamera principale dello smartphone di uscire dal suo alloggiamento e rientrarvi sia da asciutta che da bagnata, il che suggerisce che il device potrà contare su un’apposita certificazione IP.

Inoltre, nel video viene mostrato lo smartphone con la fotocamera al di fuori dal proprio comparto lasciato cadere a terra e ciò suggerisce che il produttore ha anche studiato un sistema per garantire agli utenti una grande resistenza di tale nuova soluzione.

Le uniche caratteristiche tecniche del sensore che al momento conosciamo sono quelle che sono state stampate sulla scocca del device, ossia dimensioni di 1/1,56″, lunghezza focale di 50 mm e apertura F/2.4.

Resta da capire se tale fotocamera sia stata studiata per funzionare anche quando è inserita nel proprio alloggiamento oltre che nel momento in cui è al di fuori di esso.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere l’OPPO INNO WORLD, in programma per martedì 12 dicembre 2021.