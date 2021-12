Dopo aver implementato la funzionalità multi-dispositivo per più persone per impostazione predefinita, il team di WhatsApp beta sta ora implementando una correzione di sicurezza per sincronizzare correttamente in privato i dispositivi collegati.

WhatsApp potrebbe non sincronizzare correttamente i dati tra i dispositivi collegati

WhatsApp sta correggendo un bug che rende i propri dispositivi non sincronizzati correttamente. Questo problema potrebbe causare la sincronizzazione errata dei dati delle chat e dei messaggi tra i dispositivi collegati e per risolvere l’inconveniente, WhatsApp potrebbe disconnettere automaticamente tali dispositivi.

Questa correzione è stata implementata su WhatsApp beta per Android, ma ci sono anche alcune prove concrete che WhatsApp abbia introdotto la stessa correzione anche su WhatsApp beta per iOS e questa operazione è automatica.

In questo caso, se il proprio account WhatsApp riscontra dei problemi durante la sincronizzazione dei dati tra i dispositivi collegati, WhatsApp è in grado di disconnetterli automaticamente come precauzione di sicurezza per gli utenti che riscontrano questo tipo di problema.

Se aprendo Impostazioni WhatsApp>Dispositivi Collegati dovesse comparire l’avviso, è comunque possibile ricollegare i propri dispositivi nella stessa sezione utilizzando il QR Code, in modo che le chat e i messaggi torneranno di nuovo a essere sincronizzati e correttamente.

Recentemente anche WhatsApp Desktop ha ottenuto un aggiornamento nel canale beta con una piccola novità.

