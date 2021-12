In questi giorni di inizio dicembre le novità in casa WINDTRE non mancano di certo: ieri ha preso il via la promozione Cogli l’Attimo Ricarica, mentre da lunedì ci saranno alcuni aggiornamenti al listino delle offerte telefoniche dell’operatore e al servizio Smart Security.

Promozione Cogli l’Attimo Ricarica di WINDTRE

Ieri, 3 dicembre 2021, WINDTRE ha iniziato a proporre ad alcuni clienti un’iniziativa dedicata in occasione del proprio compleanno: la promozione Cogli l’Attimo Ricarica si aggiunge agli auguri da parte dell’operatore e permette di ottenere un bonus del 20% sulle ricariche effettuate sulla SIM.

Stando alle prime testimonianze, la campagna promozionale viene condotta mediante messaggi dedicati e attraverso l’applicazione WINDTRE e ha già avuto come destinatari alcuni già clienti dell’operatore nati nel mese di dicembre.

La comunicazione, sia essa via SMS o in app, augura buon compleanno al cliente WINDTRE e lo informa della promozione disponibile: Cogli l’Attimo Ricarica offre il menzionato bonus del 20% su tutte le ricariche telefoniche che vengano effettuate entro due giorni dalla data di attivazione della promozione. Quest’ultima, infatti, prevede una durata di sole 48 ore ed è sfruttabile soltanto dai clienti selezionati.

È fondamentale precisare che il bonus di traffico telefonico ottenuto in applicazione della promozione presenta una scadenza: può essere speso entro un termine massimo di 30 giorni dall’attivazione della promozione Cogli l’Attimo Ricarica.

Va detto che la promozione non è esattamente inedita, ma anzi era già stata proposta negli anni addietro dall’ex brand Wind (con la stessa denominazione e lo stesso meccanismo).

Offerte WINDTRE: novità dal 6 dicembre 2021

Nei ultimi giorni del mese di novembre avevamo già visto la prima offerta di WINDTRE a tema natalizio e lunedì 6 dicembre il listino dell’operatore si arricchirà di ulteriori novità per il Natale. Andiamo a scoprire di che cosa di tratta.

Offerte di rete fissa

Le prime novità riguarderanno le offerte di rete fissa, con particolare riferimento a WINDTRE Super Fibra e WINDTRE Super Internet Casa.

Quanto alla prima, l’offerta comprende modem Wi-Fi 6, attivazione e 12 mesi di Amazon Prime e un costo di 26,99 euro al mese; verrà confermata la promozione per i già clienti WINDTRE, che include la Fibra fino a 1 Gigabit, un prezzo dedicato scontato a 22,99 euro al mese e rende illimitati i GB inclusi mensilmente nelle offerte di rete mobile abbinate in convergenza.

Per quanto riguarda l’offerta WINDTRE Super Internet Casa – dedicata alle zone in cui non arrivano le offerte in fibra FTTC e FTTH –, verrà confermata in tutti i suoi aspetti. Nel costo mensile di 21,99 euro con modalità di pagamento Easy Pay è compresa la navigazione illimitata con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. L’offerta prevede condizioni più vantaggiose per i già clienti WINDTRE, che possono beneficiare di un costo mensile scontato a 19,99 euro. È sempre incluso Super Internet Wi-Fi, con possibilità di scelta tra due nuovi modem.

Offerte di rete mobile

Per quanto concerne le offerte di rete mobile, ci sarà innanzitutto una novità lungamente richiesta e attesa dai clienti frontalieri e non solo: l’opzione Travel Svizzera si rivolge a tutti i clienti che viaggiano spesso in Svizzera e che, pertanto, hanno necessità di sfruttare la connettività in roaming. Questa nuova opzione avrà un costo di 4,99 euro al mese e potrà essere abbinata a tutte le offerte WINDTRE, che verranno conseguentemente arricchite di 10 GB e 50 minuti in Svizzera e 10 minuti dall’Italia verso la Svizzera.

In secondo luogo, WINDTRE dovrebbe confermare l’offerta per acquistare gli iPhone 13 (ecco la nostra recensione): a partire da 19,99 euro al mese con GB e minuti illimitati, anticipo e tasso zero con finanziamento; Reload Plus per cambiare smartphone ogni anno.

Anch’esso partito ieri, il concorso XMAS Weekend mette in palio delle gift card digitali ogni fine settimana. Il concorso si svolge nell’ambito del programma WINDAY e questa settimana, fino al 5 dicembre, ci sono in palio 100 gift card TOYCENTER da 50 euro per l’acquisto di giocattoli.

WINDTRE Smart Security

Da lunedì 6 dicembre 2021 fino al 16 gennaio 2022, l’offerta WINDTRE Smart Security per le SIM per device IoT avrà un costo di attivazione di 4,99 euro, da aggiungere a quello per la SIM ricaricabile pari a 10 euro (salvo promozioni).

Per il resto, l’offerta rimarrà invariata: 50 minuti di traffico voce verso tutti, 250 SMS verso numeri nazionali e 500 MB di traffico dati al mese al costo di 24,90 euro all’anno con addebito sul credito residuo. L’offerta dura 12 rinnovi e si rinnova automaticamente, non è compatibile con alcuna altra offerta. La sua utilità consiste nel poter ricevere gli SMS di servizio direttamente su un altro numero di telefono indicato in fase di attivazione.

