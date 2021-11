Tra le varie funzionalità introdotte dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View con gli smartphone della serie Google Pixel 6 vi è anche Game Dashboard, ossia una soluzione che, in combinazione con le API della modalità di gioco di Android 12, fornisce agli utenti appassionati di videogame un rapido accesso a una serie di strumenti utili, consentendo loro di apportare delle modifiche per usufruire di prestazioni ottimizzate.

Il team di Google ha precisato che Game Dashboard sarà implementato anche su altri smartphone selezionati con Android 12 ma al momento nessuno dei modelli delle precedenti generazioni del colosso di Mountain View ha ricevuto tale funzione.

In attesa che Google si muova in tale direzione, la community che ruota attorno ad Android si è messa all’opera, elaborando una procedura che consente di installare Game Dashboard su Google Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 4a, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 e Pixel 3 XL.

In pratica, è possibile estrarre i relativi dati di configurazione dal pacchetto firmware di Google Pixel 6/6 Pro e quella che segue è la visualizzazione testuale dei dati per la configurazione (il relativo file può essere scaricato qui):

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>

<!– These are configurations that should exist on devices that support Game Dashboard –>

<config>

<!– This feature is meant to be the feature identifying devices that support

Game Dashboard –>

<feature name=”com.google.android.feature.GAME_OVERLAY” />

</config>