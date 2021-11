Il colosso di Mountain View sta lavorando a una riprogettazione della propria App Google per Android che dovrebbe migliorare l’accessibilità della barra di ricerca.

Nella nuova versione dell’app la barra di ricerca si trova nella parte inferiore dello schermo, ma attualmente viene ancora visualizzata sopra un contenuto, lasciando intendere che il lavoro non sembra ancora perfezionato.

La novità è stata individuata nell’ultima versione beta 12.47.12 dell’App Google, dopo un aggiornamento della beta dell’app Google Play Store su un dispositivo Google Pixel 6.

La barra di ricerca di Google è più facile da raggiungere

Questa riposizionamento della barra di ricerca di Google ha perfettamente senso, visto che gli schermi degli smartphone attualmente sono per lo più di grandi dimensioni e quindi diventa più pratica da raggiungere quando si utilizza il dispositivo con una sola mano.

Con una delle prossime versioni stabili dell’App Google, la nuova posizione della barra di ricerca potrebbe diventare effettiva per tutti gli utenti, ma al momento è ancora presto per esserne certi.

Giusto per restare in tema, oggi la Ricerca Google ha introdotto i monumenti in 3D, aggiungendo alcune delle opere architettoniche più popolari al mondo che possono essere ammirate attraverso la Realtà Aumentata sui dispositivi che supportano tale funzionalità.

