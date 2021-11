L’euforia per le offerte del Black Friday è nell’aria, ma Google si è decisamente fatta prendere la mano: alcuni utenti si stanno (comprensibilmente) lamentando per la comparsa di annunci pubblicitari nell’applicazione di Google Assistant.

Google ci aveva già provato in passato, anche direttamente in Google Assistant, attirando su di sé le ire dei consumatori, tutt’altro che ben disposti a ritrovarsi annunci pubblicitari all’interno di applicazioni preinstallate sui propri dispositivi e per le quali in teoria si è già pagato acquistando lo smartphone.

Intendiamoci, Google non è il primo produttore a fare una cosa del genere – gli esempi di Samsung e Xiaomi sono noti a tutti – e difficilmente sarà l’ultimo, ma la scelta di piazzare degli annunci pubblicitari direttamente all’attivazione di Google Assistant, dunque non in una schermata dell’app ma proprio in quella home dello smartphone, non è andata proprio giù agli utenti.

La situazione è quella che vedete nello screenshot seguente e non c’è che dire: è indubbiamente fastidiosa. Di per sé, l’annuncio non è neppure di dimensioni esagerate e non copre alcuna altra funzione, peraltro non è nemmeno fuori tema: Big G presume che un utente che sta usando Google Assistant possa essere interessato ad acquistare un Nest Hub a prezzo scontato sul Google Store. Il fatto è che non tutti gli utenti vogliono trovarsi delle pubblicità nella home quando banalmente attivano l’assistente vocale per qualsivoglia motivo. Se proprio Google ritiene necessari questi annunci, potrebbe almeno limitarsi a piazzarli nell’app aperta a schermo intero.

E voi che cosa ne pensate? Vi irriterebbe trovare pubblicità così? Ditecelo nei commenti.

