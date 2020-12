L’app Google Home è il punto di riferimento per ogni dispositivo Android per controllare la grande mole di dispositivi per la smart home. Tramite essa, infatti, e soprattutto grazie all’arrivo del nuovo design, ogni utente può gestire con pochi e semplici tap una miriade di dispositivi differenti come lampadine smart, smart display, smart speaker, dispositivi per la riproduzione video e tanto altro.

Una intrusione di cattivo gusto

Purtroppo, però, sembra che alcuni utenti stiano incappando in una “intrusione” di poco gusto all’interno dell’app. Infatti, com’è possibile notare nelle immagini in galleria, nel caso in cui sull’app di Google Home fosse presente un qualsiasi prodotto in grado di riprodurre video, si entra in contatto con della pubblicità in-app.

Tappando la voce “Watch live TV“, ben visibile nella schermata principale dell’app, ecco apparire una nuova pagina sponsorizzata che pubblicizza l’utilizzo del servizio Sling TV. Il contenuto sponsorizzato indica chiaramente “Crea un account per sbloccare più di 30 canali per 3 giorni. Non è richiesta la carta di credito“, ma è però necessario collegare il proprio account Google con Sling TV per abilitare il playback video sui dispositivi supportati.

Dalle prime informazioni sembra che non sia possibile bloccare l’arrivo di contenuti pubblicitari all’interno dell’app, pertanto l’unica soluzione possibile è quella di evitare di tappare il testo “Watch live TV” se non si è interessati a creare un account con Sling TV.

