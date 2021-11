Samsung ha annunciato il primo sensore per smartphone da 200 MP a settembre ed è altamente improbabile che verrà utilizzato per Galaxy S22 Ultra. Apparentemente, l’azienda sudcoreana non ha fretta di rilasciare il primo smartphone al mondo con un sensore da 200 MP.

Secondo precedenti voci di corridoio la prossima serie Xiaomi 12 sarebbe stata la prima a presentare un sensore da 200 MP, ma nuove indiscrezioni suggeriscono che il modello di punta utilizzerà invece una fotocamera principale da 50 MP.

Motorola potrebbe rilasciare uno smartphone con un sensore da 200 MP prima di tutti

Stando a quanto riportato dal noto informatore Ice Universe, Xiaomi sta pianificando di rilasciare uno smartphone con uno sensore da 200 MP nella seconda metà del 2022, ma Motorola probabilmente rilascerà il suo esemplare qualche tempo prima, candidandosi come uno dei migliori smartphone per fotocamera.

È improbabile che sarà Moto Edge X, dato che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe dotato di una configurazione a tripla fotocamera che include un sensore principale da 50 MP.

Considerando che il rilascio globale di Motorola Moto Edge X è atteso all’inizio del 2022, il presunto smartphone con sensore da 200 MP potrebbe essere annunciato nel secondo trimestre del 2022.

Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung dovrebbe essere dotato di fotocamere migliori rispetto alla generazione attuale, ma è improbabile che ottenga il sensore da 200 MP che probabilmente debutterà con la gamma Samsung Galaxy S23.

