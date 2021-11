Ecco dove acquistare Google Pixel 6 e 6 Pro per il Black Friday 2021

Il Black Friday 2021 è arrivato, ma, a poco più di un mese dalla presentazione, Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro non sono ancora disponibili in Italia, per questo motivo può tornare utile andare a scoprire le offerte attualmente attive per acquistarli su eBay.

Insomma, dopo avervi presentato nei giorni scorsi le interessanti offerte che il noto marketplace ha lanciato su smartphone e tablet Android per Black Friday e Cyber Monday, vediamo ora le migliori opportunità di acquisto dei più recenti smartphone Made by Google.

Offerte Google Pixel 6 e 6 Pro su eBay

Tra i due, il modello “piccolo” è quello più facile da reperire, con prezzi che oscillano un po’ anche in base alla provenienza del dispositivo; nel caso di Pixel 6 Pro, invece, bisogna accettare il compromesso di un sovrapprezzo maggiore rispetto al listino europeo. Ecco qualche link per acquistare i due smartphone:

