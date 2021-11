È ormai tempo di Black Friday, anche se manca ancora qualche giorno al 26 novembre, giorno in cui si celebra la giornata dedicata allo shopping più sfrenato. Tra le novità più richieste delle ultime settimane ci sono indubbiamente Xiaomi 11T e Xiaomi 11 Lite 5G NE, i primi del colosso cinese ad abbandonare il prefisso Mi, inaugurando di fatto una nuova era.

Tra le tante promozioni attive in questo periodo vogliamo però segnalarvi quelle di Gshopper, che offre i due smartphone, disponibili in diverse varianti, a un ottimo prezzo. La spedizione dai magazzini europei riduce drasticamente i tempi di attesa e vi assicura che non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo (IVA o dogana) visto che è tutto incluso nel prezzo di vendita.

Xiaomi 11T e 11 Lite 5G NE su Gshopper

Entrambi in modello sono ovviamente proposti nella versione destinata al mercato europeo, coperti quindi dalla garanzia ufficiale di due anni da parte del produttore. Xiaomi 11T 5G è uno degli smartphone più interessanti della fascia medio alta, grazie a una scheda tecnica di ottimo livello e a un prezzo conveniente, soprattutto in occasione del Black Friday.

Ricordiamo che lo smartphone è dotato di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale e refresh a 120 Hz, chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra con 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, batteria da 5.000 mAh e supporto alla ricarica rapida a 67 watt.

Su Gshopper, grazie agli sconti del Black Friday, potete utilizzare il coupon 02F86AC940 per ottenere il miglior prezzo sul mercato. Ecco i link per l’acquisto:

Se invece il vostro budget è più limitato, ma volete comunque il meglio della fascia media, allora potete rivolgere la vostra attenzione verso Xiaomi 11 Lite 5G NE, disponibile in diverse colorazioni e ben tre diversi tagli di memoria. Lo smartphone può contare su uno schermo AMOLED da 6,55 pollici a 90 Hz, con foro per la fotocamera frontale.

Sono tre le varianti di memoria tra cui scegliere, a seconda del budget e delle necessità: si parte dal modello con 6 GB di RAM e 128 GB per passare a quello con 8 GB di RAM e 128 GB, finendo con la versione “top” che può contare su 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per tutti il comparto fotografico con sensore principale da 64 megapixel, affiancato da die sensori da 8 e 5 megapixel per grandangolo e macro. A seguire i link per l’acquisto e i coupon per ottenere prezzi imbattibili su tutti e tre i modelli:

Difficile, se non impossibile dunque, trovare prezzi migliori sul web e contando tempi di consegna ridotti, spese di spedizione gratuite e nessun costo supplementare, vi consigliamo di affrettarvi per non rischiare di vedervi sfuggire queste ottime opportunità. Continuate però a seguirci, anche sul canale Telegram, perché Gshopper ha ancora molte offerte in serbo per il Black Friday.

Informazione Pubblicitaria