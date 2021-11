Quest’anno non è necessario attendere venerdì 26 novembre per poter approfittare di sconti e promozioni del Black Friday. La totalità di piattaforme di e-commerce, negozi online e produttori ha infatti lanciato con largo anticipo le proprie offerte, nel tentativo di coinvolgere quanti più utenti possibili in questo vero e proprio festival dello shopping.

Tra le tante compagnie che stanno già proponendo gli sconti del Black Friday troviamo anche Black Shark, società cinese nota per i suoi smartphone da gaming che in tempi più recenti ha lanciato anche una serie di accessori per computer e smartphone, per ottenere un’esperienza di gioco ancora più completa.

Il Black Friday di Black Shark

Black Shark è da poco arrivata con il proprio store ufficiale su Amazon, il più noto marketplace al mondo, per semplificare l’acquisto dei propri prodotti agli utenti italiani. In questo Black Friday 2021 la compagnia cinese ha deciso di scontare, fino al 50%, tre prodotti, che saranno molto apprezzati dagli appassionati di gaming, sia su mobile che su computer.

Si parte con le cuffie true wireless Black Shark Lucifer T1, caratterizzate da un design spigoloso che ricorda le linee di alcuni smartphone del brand. L’indole da gaming si vede fin da subito, tre vistosi LED verdi all’esterno e un altro su ciascun auricolare, per abbinarsi a quelli del vostro PC o del vostro smartphone nelle sessioni di gioco.

Sono dotate di una modalità a bassa latenza per il gioco e di una modalità dedicata alla musica, per offrire il meglio di ciascuna esperienza. Grazie al Bluetooth 5.2 le Lucifer T1 garantiscono una connessione stabile anche nelle situazioni più complicate e negli ambienti più affollati. Ottima anche4 l; autonomia, tre ore e mezza con una singola carica e fino a 35 ore utilizzando la custodia e la sua batteria integrata, con un connettore USB Type-C per ricaricarla.

Le cuffie Black Shark Lucifer T1 sono in offerta su Amazon a 23,99 euro invece di 39,99 euro, applicando lo sconto di 10 euro nella pagina e utilizzando il coupon 5LDB5GIS per togliere altri 6 euro.

Black Shark Mako M1 è invece un mouse da gioco, dotato di connessione wireless e cablata per meglio adattarsi alle esigenze dei diversi giocatori. In questo modo è possibile utilizzarlo in modalità wireless per essere liberi dai cavi, o in modalità cablata, rimuovendo la batteria per avere un dispositivo più leggero e scattante.

Mako M1 permette di scegliere tra due cover, una solida per una sensazione di maggior agilità nell’uso e una scocca con design a nido d’ape che migliora l’aerazione della mano nelle lunghe sessioni di gioco, mantenendo sotto controllo le temperature. A disposizione dell’utente ci sono ben sei pulsanti, completamente programmabili così come le luci RGB che offrono dieci diversi effetti luminosi.

Anche i giocatori più esigenti troveranno quello che cercano, con la possibilità di regolare la sensibilità sui sei livelli: si parte da 500 DPI per arrivare fino a 10.000 DPI, con una frequenza di aggiornamento di 1.000 Hz, che garantisce tempi di risposta fulminei, indispensabili nei giochi più frenetici.

Potete acquistare Black Shark Mako M1 su Amazon a 24,99 euro invece di 49,99 euro utilizzando il coupon da 25 euro presente nella pagina.

Per sfruttare al meglio il mouse Black Shark propone un tappetino in gomma antiscivolo pensato per coprire l’intera scrivania (misura infatti 1200 x 600 x 3 millimetri) e offrire una superficie più regolare. Che lo utilizziate per lavoro o per gioco, avrete quindi una superficie più comoda, con una base antiscivolo che la renderà stabile su qualsiasi superficie e con i bordi cuciti per evitare sfilacciamenti.

Il tappetino è realizzato in colore nero, con il logo Black Shark in un angolo, per una soluzione sobria e priva di distrazioni. Potete acquistarlo su Amazon al prezzo di 19,99 euro invece di 39,99 euro applicando il coupon di 10 euro nella pagina e il codice sconto IYLWGXQ2 per risparmiare altri dieci euro.

Informazione Pubblicitaria