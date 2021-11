Il Google Play Store sta introducendo un nuovo tab dedicato alle Offerte

Risale al mese di ottobre il rinnovamento grafico del Google Play Store in chiave Material You di Android 12, ma adesso Big G sta introducendo una novità ulteriore nel segno della riorganizzazione: nella barra di navigazione in basso sta facendo capolino un nuovo tab dedicato alle Offerte.

La maggior parte degli utenti continua a vedere quattro tab nella barra in basso del Google Play Store – Giochi, App, Film e Libri –, che diventano cinque in caso di sottoscrizione a Google Play Pass. A breve il conteggio potrebbe salire a cinque per tutti, per effetto dell’aggiunta di un nuovo tab Offerte in posizione centrale, tra App e Film. Google, come potete vedere dallo screenshot riportato, ha scelto di identificarlo molto semplicemente con la dicitura “Offerte” e un’icona a forma di cartellino del prezzo.

Una volta aperto, il tab raggruppa le offerte su applicazioni (“Offers for apps you might like”) e giochi (“Offers for games you might like”). Le copertine sono più grandi del solito, mostrano la percentuale di sconto applicata e la data di scadenza dell’offerta, con le informazioni standard di ciascun app subito sotto.

A dispetto del nome, che potrebbe generare un po’ di confusione, il nuovo tab differisce dalla voce “Offerte e notifiche” già ora presente nel menù del Play Store. Se da una parte non è ben chiaro se e in che misura gli utenti finali trarranno beneficio da questa novità, dall’altra gli sviluppatori avranno sicuramente più possibilità di dare visibilità alle offerte.

Allo stato attuale il tab Offerte del Google Play Store non è ancora molto diffuso, pertanto è difficile dire se si tratti di un test A/B oppure di una funzione già finita e pronta per un roll out generalizzato.

Leggi anche: Google stravolge la UI della versione web del Play Store: ecco il nuovo design