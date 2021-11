Finalmente ci siamo: il sito di Google Play Store ha una nuova UI. Prima di lanciarvi sul web a controllare le novità, vi annunciamo fin da subito che si tratta di un leak; purtroppo la UI non è ancora disponibile in Italia. Nonostante tutto, però, abbiamo l’opportunità di scoprire in anteprima come apparirà una volta che arriverà anche qui da noi.

Ecco la nuova UI del sito di Google Play Store

La schermata principale è adesso più pulita e molto più simile a quella già da tempo disponibile sulla controparte mobile. La barra superiore presenta il logo del Play Store in alto a sinistra, i tab per accedere rapidamente ai Giochi, le App, i Film e i Libri, e poi all’estremo opposto la barra di ricerca e l’avatar del proprio account Google (qui è possibile accedere alle impostazioni, la cronologia, i metodi di pagamento e molto altro). Centralmente la sezione è suddivisa in quattro tab: Telefono, Tablet, TV e Chromebook. Ognuna di queste sezioni permette di scorrere contenuti evidentemente indicati per la piattaforma selezionata, il che rappresenta un vantaggio non di poco conto.

La pagina di ogni applicazione è stata rivisitata per mostrare le informazioni in maniera chiara e semplice: il nome dell’applicazione è grande e ben spaziato, l’icona è ad alta risoluzione e nel pannello a destra è possibile scoprire rapidamente le informazioni sullo sviluppatore (software house) e le applicazioni correlate. La pagina per i giochi sembra disporrà dell’avvio automatico dei trailer.

L’esperienza della ricerca con la nuova UI del sito di Google Play Store è del tutto identica a quella su mobile: la funzione di completamente automatico della ricerca è rapida e immediata, il che offre la possibilità di individuare rapidamente l’app che si sta cercando. Sono ancora presenti alcune piccole incongruenze a livello dell’interfaccia grafica con elementi appartenenti alla vecchia UI, ma è chiaro che Google procederà alla loro rimozione non appena renderà disponibile l’accesso al nuovo Play Store.

Sfortunatamente non è possibile accedere alla nuova UI nel nostro Paese – alcuni utenti ci sono riusciti accedendo alla pagina dello store per i residenti in Corea o utilizzando una VPN -, ma possiamo presumere che Google procederà al rilascio della nuova interfaccia tramite un semplice aggiornamento server, magari già dalle prossime settimane.

Cosa ne pensate del nuovo design del sito di Google Play Store? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

