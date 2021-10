Dall’annuncio di qualche mese fa, sono state tante le applicazioni di Google ad aver abbracciato il nuovo stile grafico Material You e finalmente fra queste può figurare anche il Google Play Store, finora grande assente.

Il Google Play Store si rinnova in chiave Material You

A differenza delle altre applicazioni di Google, che presentano alcuni elementi in Material You anche con Android 11, l’applicazione del Google Play Store si presenta in Material You solamente con Android 12, perciò ora come ora è disponibile solamente per gli ultimi smartphone Pixel.

Previous Next Fullscreen

Si mostra in Material You sia con il tema scuro che chiaro e a seconda del tema di sistema è capace di adattare i suoi colori, proprio come fanno le altre applicazioni e le altre parti di sistema; oltre ai colori adattivi, ovviamente, presenta anche dei nuovi elementi grafici, ora più moderni e stondati.

Per avere il Google Play Store in Material You è necessario quindi avere un dispositivo con a bordo Android 12 e attendere che sia abilitato da remoto tramite server, poiché il roll out è graduale e controllato da Google e non richiede alcun tipo di aggiornamento tramite APK da scaricare e installare.