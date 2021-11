Questa è la tanto attesa settimana del Black Friday e chi opera nel settore della vendita di beni e servizi non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di sfruttare tale appuntamento per ampliare la propria clientela e così anche da ING arriva un’interessante offerta che ricorda quella già lanciata lo scorso anno di questi tempi.

L’istituto finanziario, infatti, ha deciso di regalare un buono Amazon da 100 euro a chi aprirà un Conto Corrente Arancio entro venerdì 26 novembre 2021 in virtù dell’iniziativa “Festeggia il Black Friday con Conto Corrente Arancio”.

Come ottenere un buono Amazon da 100 euro con Conto Corrente Arancio

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, sappiate che ottenere il buono Amazon da 100 euro è piuttosto semplice, essendo necessario rispettare tre passaggi:

Aprire un conto corrente entro il 26 novembre 2021 Attivare il conto aperto entro il 15 gennaio 2022 Richiedere una Carta di Debito Mastercard gratuita e spendere con essa almeno 500 euro entro il 28 febbraio 2022

Per l’apertura del Conto Corrente Arancio è necessario scegliere se si desidera un conto singolo o uno cointestato, inserire i propri dati personali e seguire le istruzioni a schermo.

Fino al 31 dicembre 2021 il primo anno del canone di Modulo Zero Vincoli (pari a 2 euro al mese) è gratuito e sarà possibile avere gratis alcuni interessanti servizi, come la possibilità di effettuare prelievi di contante in Italia e in Europa, avere 1 modulo di assegni ed effettuare bonifici SEPA online e al telefono con importi fino a 50.000 euro.

Per ulteriori informazioni su questa iniziativa e per approfittare dell’occasione potete sfruttare il seguente link:

Apri un Conto Corrente Arancio e ottieni un buono Amazon da 100 euro

Potete trovare il regolamento completo dell’iniziativa “Festeggia il Black Friday con Conto Corrente Arancio” seguendo questo link.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!