Il giorno del lancio della gamma di smartphone Google Pixel 6 gli unici accessori disponibili erano il caricabatterie da 30 W e alcune custodie. Ora è finalmente possibile preordinare la nuova base di ricarica smart Google Pixel Stand con consegna prevista per metà dicembre in USA e UK.

Questo caricabatterie wireless è progettato appositamente per i dispositivi della famiglia Google Pixel e offre un’interfaccia utente personalizzata che consente di controllare rapidamente l’audio e i dispositivi domestici intelligenti, inoltre permette di scegliere la modalità di ricarica “Silenziosa” oppure “Prestazioni” che attiva la ventola di raffreddamento.

Google Pixel Stand di seconda generazione presenta una parte posteriore bianca morbida e curva e una base leggermente color menta ed è realizzato in TPU e policarbonato con circa il 39% di materiale riciclato.

Google include nella confezione un cavo USB C-to-C da 1,5 m e un caricabatterie da 30 W che supporta la ricarica PD 3.0 con PPS, accessori che normalmente costano circa 30 euro.

L’assorbimento di potenza wireless di picco è 21 W per Google Pixel 6 e di 23 W per Pixel 6 Pro, mentre tutti gli altri dispositivi certificati Qi arrivano fino a 15 W. Rispetto al modello di prima generazione la ricarica wireless delle cuffie Google Pixel Buds non richiede di capovolgere la custodia.

Google Pixel Stand finalmente in preordine in USA e UK

Selezionando la spedizione più rapida al momento del preordine nel Google Store negli Stati Uniti, la data di consegna per Google Pixel Stand è stimata dal 14 al 15 dicembre, mentre nel Regno Unito risulta dal 15 al 16 dicembre.

Google Pixel Stand è disponibile negli USA al prezzo di 79 dollari, in Germania e Francia a 79 euro, mentre nel Regno Unito costa 69 sterline. Al momento non sono state ancora comunicate informazioni relative al prezzo e alla disponibilità in Italia.

Con l’occasione ricordiamo che il Black Friday e il Cyber Monday sono alle porte e per molti rivenditori le svendite sono già iniziate.

