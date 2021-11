Assieme ai tanti smartphone a cui sta lavorando Motorola come il modello Moto G200 5G, in queste ore apprendiamo che la compagnia alata ha presentato un nuovo smartphone di fascia economica: Motorola Moto G Power (2022).

Caratteristiche Motorola Moto G Power (2022)

Moto G Power (2022) di Motorola, versione aggiornata del modello lanciato a inizio anno che avevamo visto qualche giorno fa in un rumor, si potrebbe definire come lo smartphone economico adatto per chi ha necessità dello stretto indispensabile sotto tutti i punti di vista. Nonostante questo, il design raffigura uno smartphone tutto sommato piacevole e con una discreta ottimizzazione delle cornici. Il display è di tipo IPS LCD da 6.5 pollici a risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, mentre al di sotto della scocca trova posto il processore MediaTek Helio G35 con 4 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD.

Posteriormente la scocca, verosimilmente in policarbonato, è abbellita da una texture piuttosto piacevole da vedere, mentre il modulo fotografico principale a semaforo è posto in alto a sinistra con il sensore principale da 50 MP e uno di profondità da 2 MP. La batteria da 5000 mAh si occupa di garantire una buona autonomia anche se la ricarica “rapida” da appena 10 W (il caricabatterie è incluso in confezione) renderà piuttosto lungo il tempo richiesto per arrivare a carica completa. Come sistema operativo è ovviamente presente Android 11 con la leggera personalizzazione classica di Motorola.

Scheda tecnica

Display IPS LCD da 6.5 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel e frequenza di aggiornamento a 90 Hz;

processore MediaTek Helio G35;

4 GB di RAM con 64/128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e sensore secondario da 2 MP;

fotocamera frontale da 8 MP;

connettività 4G LTE, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac e jack audio da 3.5 mm;

sensore per le impronte laterale e certificazione IP52;

dimensioni: 167.24 x 76.54 x 9.36 mm;

peso: 203 grammi;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 10 W (il caricabatterie è incluso in confezione);

Android 11.

Prezzo e disponibilità Motorola Moto G Power (2022)

Lo smartphone di Motorola sarà disponibile sul mercato americano a partire dall’inizio del 2022 con alcuni operatori mobile (AT&T, Google Fi, T-Mobile, Verizon e molti altri), su Amazon e anche sul sito ufficiale a 199 o 249 dollari, circa 180 e 220 euro, in base al modello da 64 o 128 GB.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Motorola

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!