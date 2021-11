A poche settimane dal lancio di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, quando i primi sample sono arrivati nelle mani di alcuni utenti, diversi test avevano evidenziato uno strano comportamento della ricarica. Infatti, dopo svariate verifiche, si era arrivati alla conclusione che Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro non si ricaricavano alla velocità inizialmente dichiarata dall’azienda.

Ecco come funziona la ricarica su Google Pixel 6/6 Pro

Quest’oggi il colosso di Mountain View ha pubblicato un post in cui descrive per filo e per segno come funziona la ricarica su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Iniziamo col dire che Big G ha assunto un approccio “conservativo”: ovvero, bilancia sapientemente la tecnologia di ricarica rapida tenendo però conto di alcuni fattori, tra cui la salute della batteria.

“Google ha progettato le celle ad alta densità di energia in Pixel 6 e Pixel 6 Pro per trovare un equilibrio tra durata della batteria, longevità e ricarica rapida – sottolinea la compagnia. Indipendentemente dalla potenza disponibile proveniente dalla presa a muro, la potenza effettiva erogata durante un ciclo di carica completo varia nel corso di una singola carica. La velocità di carica in qualsiasi momento si basa su fattori quali la cella della batteria e il design del sistema, la temperatura, l’utilizzo del sistema e lo stato di carica.”

Il Pixel 6 può raggiungere il 50% di ricarica in circa 30 minuti utilizzando il caricabatterie ufficiale da 30 W, e rapidamente arrivare all’80% di ricarica in circa un’ora, tenendo però conto dell’utilizzo del telefono e della temperatura. La potenza massima raggiunta durante la ricarica è pari a 21 W per Google Pixel 6 e 23 W per Google Pixel 6 Pro; mentre la batteria si avvicina al suo stato di ricarica completa, la potenza viene gradualmente ridotta per tutelarne la longevità.

Inoltre, in alcuni casi, se è attivo l’Adaptive Charging, la ricarica potrebbe stopparsi all’80%. Questo approccio assicura una ricarica rapida quando la batteria è molto bassa, ma punta soprattutto a minimizzare la degradazione e a prolungare la vita media della batteria stessa.

Infine, Google consiglia ai suoi utenti di utilizzare solo accessori di prime parti che supportano lo standard PD 3.0.

