Google Pixel 6 e 6 Pro si ricaricano più lentamente di quanto dichiarato da Google

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro hanno portato numerosi upgrade tecnici rispetto al modello della precedente generazione e uno dei miglioramenti riguarda la ricarica rapida, che però potrebbe essere ancora meno netto di quanto deducibile dalle dichiarazioni ufficiali della casa di Mountain View.

La ricarica dei Google Pixel 6 è meno rapida del previsto

Quando c’è di mezzo Google le stranezze raramente mancano e i Pixel 6 non fanno eccezione: tra chiamate accidentali, app che scompaiono e necessità di qualche miglioramento, quella di cui parliamo oggi è solo l’ultima di una lista già piuttosto lunga.

Sulla carta, la serie Google Pixel 6 dovrebbe supportare la ricarica rapida fino a 30 W, contro i 18 W del precedente Google Pixel 5. Un dato non estremo se paragonato a quelli di alcuni concorrenti, ma sufficiente a superare in un colpo solo i modelli di punta dei colossi Apple e Samsung.

Sulla carta appunto, perché in realtà gli ultimi smartphone Made by Google sembrano ricaricarsi più lentamente di quanto dichiarato da Big G.

Nei contenuti promozionali e nella pagina di supporto, Google dichiara che sia Pixel 6 che Pixel 6 Pro possono ricarica la batteria fino al 50% in soli 30 minuti usando un caricabatterie (ecco la nostra guida su come scegliere quello migliore) da 30 W, che si tratti di quello ufficiale di Google o di un qualunque caricabatterie USB-C PD PPS.

Da questo dato si dovrebbe dedurre che entrambi gli smartphone supportino la ricarica rapida a 30 W, tuttavia la prova approfondita condotta da Android Authority proprio sulla velocità di ricarica dei Google Pixel 6 evidenzia dati ben differenti.

Stando a questi test, utilizzando il caricabatterie ufficiale da 25 dollari, Google Pixel 6 Pro non andrebbe oltre i 22 W, ovvero appena 4 W in più di Google Pixel 5 e 8 W in meno del dato (più o meno) ufficiale. In conseguenza di ciò, la batteria da 5.000 mAh del top di gamma di Google avrebbe impiegato circa 110 minuti per ricaricarsi del tutto e questo con tutte le impostazioni adattive disattivate.

In aggiunta a questo, il test mostra come la velocità massima venga raggiunta soltanto fino a circa il 50% del ciclo di ricarica, dopodiché cala significativamente portando ad una media di 13 W per la ricarica completa. Il fatto che la ricarica avvenga più lentamente man mano che si avvicina al completamento, comunque, rientra nella normalità dei moderni sistemi di ricarica rapida e serve a preservare la longevità della batteria. La scelta di Google di scendere fino a 2,5 W per l’ultimo 15% di ricarica, ad ogni modo, è particolarmente conservativa.

Il test di Android Authority prosegue poi mettendo Google Pixel 6 Pro a confronto con uno dei suoi concorrenti più blasonati, ovvero Samsung Galaxy S21 Ultra (avete visto il nostro confronto con Apple iPhone 13 Pro?).

Anche il flagship di Samsung offre una batteria da 5.000 mAh e la velocità di ricarica di 25 W dovrebbe metterlo alle spalle di Google Pixel 6 Pro. Il dato teorico viene però brutalmente smentito dalla prova sul campo, che vede lo smartphone Made by Google impiegare quasi il doppio del tempo del rivale per portare a termine la ricarica.

Allo stato attuale Google non ha ancora fornito un commento ufficiale in merito a tale comportamento. La scelta di Big G potrebbe essere dettata dalla volontà di tenere a bada le temperature e preservare il più a lungo possibile la salute della batteria, così da permettere effettivamente agli acquirenti di tenere Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro per tutta la durata del lungo supporto software garantito.

Quale che sia la ragione, sarebbe indubbiamente opportuno che il colosso di Mountain View facesse chiarezza, anche perché il dato riportato all’inizio non viene mai apertamente dichiarato: Google si limita a dire che i Pixel 6 possono ricaricarsi fino al 50% in 30 minuti con un caricabatterie da 30 W, senza mai specificare se i due smartphone supportino i 30 W oppure no.

