Dopo aver presentato all’improvviso lo smartwatch Moto Watch 100, Motorola torna protagonista di una serie di numerosi leak che ci svelano i dettagli e in alcuni casi il design dei seguenti smartphone: Motorola Moto G200 5G, Motorola Moto Edge X, Motorola Moto G71 5G e Motorola Moto G41.

Motorola Moto G200 5G ripreso in nuovi leak

Partendo dal Moto G200 5G, in queste ore il dispositivo è stato scovato all’interno del database TENAA con il codice prodotto XT2175-2. Gli ultimi rumor indicano che il dispositivo dovrebbe chiamarsi Moto Edge S30, ma verrà probabilmente etichettato sul mercato globale con il nome di Motorola Moto G200 5G. Dalle informazioni scovate in rete apprendiamo che il dispositivo pesa 202 grammi, è atteso con dimensioni pari a 168 x 75.5 x 8.8 mm e monterebbe un display LCD da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Si dice che possa montare il processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G con 6/8 GB di RAM e 64/128/256/512 GB di spazio interno, batteria da 4700 mAh con ricarica rapida a 33 W e Android 11. Dal punto di vista fotografico è atteso un modulo triplo posteriore con design a semaforo composto da un sensore principale da 108 MP, sensore ultra grandangolare da 13 MP e sensore di profondità da 2 MP; frontalmente la fotocamera punch hole dovrebbe montare un sensore da 16 MP.

Allo stesso modo TechnikNews ha pubblicato alcuni leak sul dispositivo dandoci modo di ammirare il design di Motorola Moto G200 5G più da vicino. Si può notare un aspetto da dispositivo di fascia alta con una bella lavorazione del telaio – sembra che sul retro sia presente una lavorazione che offre interessanti giochi di luce – e cornici frontali piuttosto ottimizzate.

Previous Next Fullscreen

Motorola Moto Edge X passa dal TENAA

Passando all’altro atteso smartphone di fascia alta, Motorola Moto Edge X, anche in questo caso abbiamo la possibilità di scoprire qualcosa di più sull’atteso dispositivo grazie alla certificazione TENAA. Atteso al lancio globale con il nome di Motorola Edge 30 Ultra, lo smartphone misura 163 x 75.49 x 8.4 mm e pesa 201 grammi, monta un display OLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ anche in questo caso con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Sembra che possa montare il processore Qualcomm Snapdragon 898 – ultimamente indicato anche come Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 – con 6/8/12 GB di RAM e 64/128/256/512 GB di spazio interno.

La fotocamera frontale si dice farà utilizzo di un sensore da 60 MP mentre posteriormente è atteso un sensore triplo da 50+50+2 MP; la batteria sembra sia da 4700 mAh con ricarica rapida a 68 W mentre il sistema operativo indicato è Android 11.

Ecco le specifiche di Motorola Moto G71 5G

Spostandoci nella fascia media del mercato, Motorola Moto G71 5G riceve la certificazione TENAA e quindi ci aspettiamo che verrà presentato a breve. Conosciuto internamente con il nome in codice “Corfu5G” – ricorda molto il nome in codice “Cyprus5G” di Moto G51 -, secondo TechnikNews dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 695, fino a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 30 W, certificazione IP52, jack audio da 3.5 mm e display Full HD+ da 6.43 pollici.

La fotocamera posteriore farebbe affidamento a un sensore principale da 50 MP, uno ultra angolare da 8 MP e uno macro da 2 MP.

Scopriamo il design di Motorola Moto G41

Infine, arrivando a Motorola Moto G41, in queste ore scopriamo alcuni render che mettono in luce il suo ipotetico design. Frontalmente il display è abbracciato da cornici piuttosto ottimizzate e presenta anche una fotocamera punch hole centrale, mentre posteriormente sembra che il modulo triplo dovrebbe ruotare attorno al sensore centrale da 48 MP.

Sul lato destro è possibile notare il bilanciere del volume, il tasto fisico per attivare Google Assistant e il tasto di accensione/spegnimento; sul fondo, invece, si scorge il foro per il microfono, la porta USB Type-C e lo speaker di sistema. Sembra che Moto G41 possa disporre di una batteria da 4700 mAh, modulo Wi-Fi 802.11ac e NFC.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Motorola