Nelle scorse ore in Rete sono emerse nuove anticipazioni su due smartphone che Motorola si prepara a lanciare sul mercato: stiamo parlando di Motorola Moto G Power (2022) e Moto G71.

Immagini e caratteristiche di Motorola Moto G Power (2022)

Iniziando da Motorola Moto G Power (2022), si tratta di un modello economico che si caratterizza per una tripla fotocamera posteriore e una batteria da 5.000 mAh che dovrebbe garantire una grande autonomia.

Questa è la presunta scheda tecnica dello smartphone:

display TFT Max Vision da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1.600 pixel), aspect ratio 20:9, densità di 269 ppi e refresh rate a 90 Hz

processore MediaTek Helio G37 (o una CPU Qualcomm di fascia bassa)

4 GB di RAM

64 GB di memoria integrata (con supporto MicroSD)

fotocamera frontale da 8 megapixel (con apertura f/2.0)

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel)

dual-band Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB Type-C e ingresso jack audio da 3,5 mm

scocca con certificazione IP52

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sulla scocca posteriore

batteria da 5.000 mAh

Android 11

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere la prima parte del prossimo anno.

Moto G71 certificato dal TENAA

Dal database del TENAA arrivano le prime informazioni su Motorola Moto G71, nuovo modello di fascia media che il produttore dovrebbe presto lanciare sul mercato.

Tra le caratteristiche di tale device (con nome in codice XT2169-1) troviamo un display OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (1.800 x 2.400 pixel), un processore octa-core a 2,2 GHz con supporto alla connettività 5G (potrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 480), una batteria da 4.700 mAh, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una scocca spessa 8,4 mm e pesante 180 grammi, la connettività NFC.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando sarà lanciato, in quali mercati e a quale prezzo.

* * * Nell’immagine di copertina il Motorola Moto G10

Leggi anche: i migliori smartphone di Motorola del mese