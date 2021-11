TCL annuncia l’aggiornamento ad Android 12 per gli smartphone della Serie 20, che arriva a seguito della collaborazione con Google nell’ambito del programma Developer Preview: si tratta di TCL 20 Pro 5G, TCL 20SE, TCL 20L, TCL 20L+ e TCL 20 R 5G.

Android 12 arriva su TCL 20 Pro 5G, a seguire tutto il resto della Serie 20

L’aggiornamento ad Android 12 sarà disponibile in un primo momento per TCL 20 Pro 5G e dal mese di dicembre sarà distribuito anche sugli altri quattro modelli, ossia TCL 20SE, TCL 20L, TCL 20L+ e TCL 20 R 5G. Il marchio è uno dei primi a offrire l’ultima versione del sistema operativo, che è sbarcata circa un mese fa sui Google Pixel (in corrispondenza del debutto dei Google Pixel 6) e solo ieri sulla serie Samsung Galaxy S21.

Come aggiornare TCL 20 Pro 5G ad Android 12

L’update è già in arrivo grazie alla collaborazione con Google e al programma Developer Preview, che ha permesso agli utenti di provare anticipatamente la release. Se siete possessori di un TCL 20 Pro 5G potreste dunque poter aggiornare da un momento all’altro ad Android 12 attraverso le impostazioni di sistema, mentre se disponete di uno degli altri modelli dovrete attendere qualche settimana al massimo.

Avete già avuto modo di provare Android 12 sul vostro smartphone Android? Fatecelo sapere nel solito box.

