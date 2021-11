Lo sciopero dei corrieri in appalto mette a rischio il Black Friday di Amazon previsto per il 26 novembre. A comunicarlo è direttamente il segretario nazionale della sigla Filt Cgil, Michele De Rose, tramite un post pubblicato su Facebook.

È ufficiale lo scioper dei corrieri per il Black Friday di Amazon

La mobilitazione, che interesserà più di 12 mila lavoratori e 3-4 mila stagionali chiamati per soddisfare il picco delle domande, ha come obiettivo quello di portare all’attenzione i ritmi di lavoro massacranti e diminuire l’orario settimanale dei driver. “Alla base dello sciopero c’è la richiesta di abbassare carichi e ritmi di lavoro, divenuti insostenibili, nonché quella di diminuire l’orario settimanale dei driver“, annuncia De Rose.

Ogni singolo autista, infatti, arriva a concludere circa 200 consegne al giorno con 130-140 fermate in 8-9 ore di lavoro senza ammissione di pause o rallentamenti. Per i sindacati si tratta evidentemente di un ritmo di lavoro ingestibile e propongono infatti di ridurre le 44 ore settimanali a 42 e poi a 39. Lo sciopero dei corrieri per il Black Friday di Amazon è anche un’occasione per riportare in evidenza la necessità di “[…] dare continuità occupazionale a tutto il personale, in occasione dei cambi di appalto e di contratto, ridurre le responsabilità sui fattorini in casi di danni e franchigie, aumentare il valore economico della trasferta e introdurre il premio di risultato.”

