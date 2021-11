I maniera simile allo scorso anno Google offre ad alcuni Pixel Superfan un simpatico omaggio. Quest’anno l’azienda di Mountain View ha deciso di regalare loro un paio di calzini e un adesivo.

Google omaggia i Pixel Superfan con un paio di calzini e un adesivo Tensor

Il primo gadget di quest’anno consiste in un paio di calzini accompagnati dalla dicitura “Google Pixel 6 Pro” caratterizzati da un design prevalentemente bianco e beige e da varie forme geometriche in stile Material You dai colori pastello.

L’altro omaggio è un adesivo stilizzato del SoC Google Tensor con la dicitura “Pixel Superfan”, inoltre i due gadget sono accompagnati dal seguente messaggio:

“Ciao Superfan, per favore, goditi questo piccolo segno del nostro apprezzamento. Il tuo feedback aiuta a informare i futuri drop di funzionalità e prodotti, quindi non potremmo davvero farlo senza di te. Grazie per essere parte della nostra comunità. Saluti, il team Pixel”

Alla fine del 2020 alcuni membri della community hanno ricevuto delle stampe che raffiguravano gli smartphone Google Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5 disassemblati, mentre l’omaggio di quest’anno è presumibilmente più economico e consente a Google di un numero maggiore di Superfan.

Nel frattempo sono emersi i primi assaggi di modding per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro col primo kernel custom. Con l’occasione ricordiamo che a fine mese ci saranno il Black Friday e il Cyber Monday, quindi è tempo di iniziare ad aggiornare la lista dei desideri.

