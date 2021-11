Mancano solo poche ore alla scadenza dell’offerta Disney+, che permette di abbonarsi per un mese a 1,99 euro anziché 8,99. La super proposta è attiva in occasione del Disney+ Day, che ricade proprio quest’oggi insieme a tante delle novità di novembre 2021.

Solo poche ore per l’abbonamento a Disney+ in offerta a 1,99 euro

L’offerta permette di avere un mese di abbonamento con più del 75% di sconto, passando da 8,99 euro a 1,99. Risulta valida solo per chi non è attualmente abbonato e permette di accedere all’intero catalogo della piattaforma, comprese le ultime novità uscite proprio quest’oggi, come i film Jungle Cruise e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli o la serie Dopesick.

Vi ricordiamo che sulla piattaforma di streaming sono disponibili i contenuti Disney, Marvel, Star Wars, Star e non solo, compresa l’ultima stagione di The Walking Dead (l’undicesima) e la nuovissima serie Hawkeye dedicata al celebre Avenger Clint Barton (in arrivo il 24 novembre).

Una volta aderito all’offerta è possibile avere un mese di visione di Disney+ al costo di 1,99 euro: l’abbonamento può essere disattivato senza dover sborsare nient’altro, oppure proseguirà automaticamente al prezzo di 8,99 euro dopo la scadenza; volendo c’è anche la possibilità di optare per quello annuale a prezzo scontato (89,99 euro anziché 107,88). Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui sotto, ma non aspettate troppo perché il 14 novembre è vicino.

Abbonati a Disney+ a solo 1,99 euro per il primo mese

