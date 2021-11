A fine ottobre la serie Redmi Note 11 veniva ufficialmente presentata in Cina a distanza di meno di otto mesi dalla precedente. Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+, come abbiamo visto durante l’evento, montano tutti processori MediaTek: nello specifico MediaTek Dimensity 810 per il modello Redmi Note 11 e MediaTek Dimensity 920 5G per le versioni Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro Plus.

La serie Redmi Note 11 con SoC Snapdragon

In queste ore un nuovo rumor svela una interessante novità per la serie Redmi Note 11 per il mercato globale: l’azienda starebbe puntando ai SoC Qualcomm Snapdragon. Infatti, prendendo per assodato le informazioni pubblicate in rete, la serie Redmi Note 11 attesa al lancio in Vietnam durante in Q1 2022, sarà accompagnata da processori realizzati del colosso statunitense e non da quelli dell’azienda taiwanese.

Secondo un leaker sembra che l’azienda abbia deciso di puntare ai SoC Qualcomm per problemi di approvvigionamento: Snapdragon 778G Plus 5G e Snapdragon 695 5G sarebbero i SoC rispettivamente attesi su Redmi Note 11 Pro/Pro+ e Redmi Note 11. Al momento non ci sono ulteriori informazioni, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

