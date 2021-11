Brutte notizie per chi attende con impazienza il lancio di Google Pixelbook 2 e spera che il 2021 possa essere l’anno giusto: stando a quanto riferito da un dipendente del colosso di Mountain View, infatti, la presentazione ufficiale di tale dispositivo è ancora molto lontana.

In tanti speravano che il 2021 potesse essere l’anno scelto da Google per il lancio di tale device, ipotizzando una cadenza biennale per la presentazione di ogni nuovo modello: ricordiamo, infatti, che risale a due anni fa l’annuncio di Google Pixelbook Go e a due anni prima quello del modello originale di questa serie.

Per Google Pixelbook 2 ci sarà da attendere ancora tanto

In occasione di un evento stampa di Qualcomm a Londra, a Chrys Tsolaki, Retail Partner Manager per Chromebook di Google, è stato chiesto se il colosso di Mountain View stia lavorando a un nuovo modello della serie Pixelbook e la sua risposta è stata breve e diretta, tale da non lasciare dubbi al riguardo: “L’anno prossimo non accadrà nulla. In futuro non lo so”.

In pratica, per il 2021 e per tutto il 2022 il colosso statunitense non avrebbe in progetto di lanciare il tanto atteso Google Pixelbook 2, che potrebbe arrivare (e il condizionale è d’obbligo) soltanto nel corso del 2023.

Per fortuna, chi desidera acquistare un Chromebook premium ha varie soluzioni tra cui scegliere, alcune delle quali sono realizzate da Samsung. Tuttavia, avere a propria disposizione un dispositivo Chrome OS direttamente dall’azienda che crea questo sistema operativo ha sicuramente un proprio fascino e, in tal caso, allo stato attuale Google Pixelbook Go è ancora disponibile.

Non è chiaro il motivo per il quale il colosso di Mountain View abbia deciso di mettere da parte (almeno per il momento) il settore hardware dei Chromebook ma è probabile che preferisca dedicare tutte le proprie energie al lato software.

